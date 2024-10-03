С тех пор, как Россия аннексировала Крым в 2014 году, Путин не раз угрожал Западу началом ядерной войны, отметил профессор из Лондона.

Применение ядерного оружия Россией - самый опасный вариант, но не самый вероятный. Такое мнение в колонке на The New York Times высказал почетный профессор военных исследований в Королевском колледже Лондона Лоуренс Фридман.

По словам автора, целью недавнего изменения ядерной доктрины РФ, новой "красной линии" Путина, была попытка повлиять на США в вопросе дачи разрешения Украине наносить удары вглубь России западным оружием.

Фридман напомнил, что с тех пор, как Россия аннексировала Крым в 2014 году, Путин не раз угрожал Западу началом ядерной войны.

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"Каждое из этих заявлений в разное время было призвано удержать страны НАТО от определенных действий - вступление Швеции и Финляндии в НАТО, поставки Западом оружия в Украину… Но, как мы знаем, Швеция и Финляндия вступили в НАТО, а Европа и США поставляли Украине ракетные установки, танки, истребители F-16 и ракеты большой дальности. Ядерного ответа не последовало", - отметил профессор.

Автор предположил, что ни одно из вышеперечисленных действий не оправдывало столь резкой эскалации, так как любое применение ядерного оружия подняло бы войну в Украине, на новый, исключительно опасный уровень.

По мнению Фридмана, в итоге Путин оказался "в ловушке классического парадокса ядерного века": "Он не считает себя иррациональным, но, чтобы сделать свои угрозы правдоподобными, ему приходится полагаться на то, что его противники думают, что он может быть немного сумасшедшим".

Изменение ядерной доктрины России - что сообщалось

Как писал УНИАН, 25 сентября Путин объяснил об изменении доктрины ядерного сдерживания России. По его словам, теперь РФ может нанести ядерный удар по неядерному государству, например, из-за запуска беспилотников.

Кроме того, он сказал, что РФ сможет применить ядерное оружие в случае агрессии против Беларуси, а также если противник, используя обычное неядерное оружие, создавая критическую угрозу российскому суверенитету.

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