Бывший специальный посланник США по Украине, дипломат Курт Волкер назвал главный риск для Киева во время возможных переговоров относительно завершения войны.
"Я думаю, что главный риск для Украины заключается в том, что все остальные считают, что если мы достигнем урегулирования, то Путин прекратит наступать", - сказал он в интервью NV.
По его словам, важно убедить США и европейских союзников, что это не так, убедиться, что они полностью понимают, что Путин никогда не остановится:
"Он (Путин - УНИАН) намерен восстановить Российскую империю, вернув все территории, которые, по его мнению, Россия потеряла, включая территории стран Европейского Союза".
Все должны осознавать, что урегулирование - это не конец конфронтации с Россией, добавил Волкер.
"Это лишь пауза в активных боевых действиях, чтобы мы имели время инвестировать в собственную безопасность и сдерживать его. Мы должны рассматривать это как долгосрочное сдерживание, а не как решение проблемы войны", - сказал дипломат.
Напомним, спецпредставитель президента США Дональда Трампа Кит Келлогг заявил, что представителей Европы за столом переговоров не будет, в то же время "глупо было бы говорить", что в этом процессе не будет Украины:
""Я знаю, что меня могут критиковать, а мои слова могут показаться политическими, но факт остается фактом: Трамп сейчас унаследовал эту войну. Однако наша цель - не довести ее до гибели каждого украинца".