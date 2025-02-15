Урегулирование - это не конец конфронтации с Россией, предупредил дипломат.

Бывший специальный посланник США по Украине, дипломат Курт Волкер назвал главный риск для Киева во время возможных переговоров относительно завершения войны.

"Я думаю, что главный риск для Украины заключается в том, что все остальные считают, что если мы достигнем урегулирования, то Путин прекратит наступать", - сказал он в интервью NV.

По его словам, важно убедить США и европейских союзников, что это не так, убедиться, что они полностью понимают, что Путин никогда не остановится:

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"Он (Путин - УНИАН) намерен восстановить Российскую империю, вернув все территории, которые, по его мнению, Россия потеряла, включая территории стран Европейского Союза".

Все должны осознавать, что урегулирование - это не конец конфронтации с Россией, добавил Волкер.

"Это лишь пауза в активных боевых действиях, чтобы мы имели время инвестировать в собственную безопасность и сдерживать его. Мы должны рассматривать это как долгосрочное сдерживание, а не как решение проблемы войны", - сказал дипломат.

Напомним, спецпредставитель президента США Дональда Трампа Кит Келлогг заявил, что представителей Европы за столом переговоров не будет, в то же время "глупо было бы говорить", что в этом процессе не будет Украины:

""Я знаю, что меня могут критиковать, а мои слова могут показаться политическими, но факт остается фактом: Трамп сейчас унаследовал эту войну. Однако наша цель - не довести ее до гибели каждого украинца".

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