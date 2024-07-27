Визит находится на стадии планирования.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди планирует отправиться в Киев в августе. Это будет его первый визит в Украину с начала широкомасштабного вторжения России в 2022 году, пишет WION со ссылкой на несколько источников в дипломатических кругах Дели.

Ожидается, что визит, который все еще находится на стадии планирования, состоится в третью неделю августа, вероятно, ко Дню независимости Украины.

Сообщается, что в июле состоялся обмен мнениями на высоком уровне между двумя странами. Министр иностранных дел Субрахманьям Джайшанкар и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, а также советник по национальной безопасности Аджит Доваль и его украинский коллега Андрей Ермак провели телефонные переговоры.

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Напоминается, в июне Моди встретился с президентом Украины Зеленским в Италии во время саммита G7. Они обсудили текущую ситуацию в Украине, при этом Моди подчеркнул важность "диалога и дипломатии". Он повторил, что Индия будет продолжать поддерживать "мирное решение".

Напомним, ранее Зеленский раскритиковал визит премьер-министра Индии Нарендры Моди в Москву в тот день, когда российская ракета ударила по детской больнице "Охматдет" в Киеве 8 июля. Он назвал этот визит "огромным разочарованием".

Тогда стало известно, что Моди встретился с Путиным в его резиденции в Ново-Огарево под Москвой. Тогда тоже отмечалось, что индийский премьер приехал в РФ впервые с начала полномасштабного вторжения Путина в Украину.

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