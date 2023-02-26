Уильям Бернс рассказал о вызывающем, высокомерном и дерзком поведении Сергея Нарышкина.

Директор ЦРУ Уильям Бернс после встречи с главой российской внешней разведки Сергеем Нарышкиным охарактеризовал ее как "довольно удручающую".

В интервью CBS News Бернс рассказал о высокомерном и дерзком поведении российского деятеля. "Со стороны Нарышкина было очень вызывающее отношение. Чувство дерзости и высокомерия", — сказал Бернс.

По словам главы ЦРУ, это поведение отражает собственное мнение российского диктатора Владимира Путина, который верит, что сможет одержать победу над украинцами.

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"Чувство, я думаю, отражающее собственное мнение Путина, его собственную сегодняшнюю веру в то, что он может заставить время работать на себя, что он верит, что может перемолоть украинцев, что он может измотать наших европейских союзников, что политическая усталость в конце концов наступит", — сказал Бернс.

Встреча Бернса и Нарышкина - что известно

Как сообщал УНИАН, директор ЦРУ Уильям Бернс встретился с главой российской разведки Сергеем Нарышкиным в ноябре 2022 года. Разговор прошел в Турции. Во время встречи Вашингтон, в частности, предостерег Россию от использования ядерного оружия в Украине.

В Совете по нацбезопасности США подчеркнули, что целью встречи Бернса не было обсуждение какого-либо урегулирования войны. Там также добавили, что США проинформировали Украину о встрече до поездки Бернса.

Позже, в конце ноября, Нарышкин выдал новый фейк о Польше и якобы ее захватнических целях в отношении западных областей Украины. Он заявил, что "Польша форсирует подготовку к аннексии Львовской, Ивано-Франковской и большей части Тернопольской областей".

По словам Нарышкина, три западные регионы Украины якобы станут "щедрой компенсацией от Украины за военную помощь и предоставление крыши над головой беженцам".

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