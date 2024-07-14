Министра Сикорского спросили, хватит ли у союзников по НАТО силы, терпения и единства, чтобы поддерживать Украину.

Министр иностранных дел Польши Радек Сикорский верит в победу Украины в развязанной Россией войне, передает gzeromedia.com.

На вопрос, хватит ли у союзников по НАТО силы, терпения и единства, чтобы поддерживать Украину столько времени, сколько потребуется для победы, чиновник ответил утвердительно.

"Украина героически защищает нас перед этим злым человеком, обходясь нам менее чем в 1% нашего ВВП. Мы можем себе это позволить", - сказал он. Видео дня

По его словам, несмотря на членов-изгоев в Альянсе, таких как Виктор Орбан из Венгрии, НАТО едино в отражении агрессии России.

Отмечается, что Сикорский сохраняет оптимизм в отношении того, что Украина одержит победу и выиграет войну с помощью западных союзников и НАТО.

"Я думаю, что мы сможем победить", - заявил он.

Напомним, ранее сообщалось, что Польша рассматривает возможность вмешиваться после того, как российские удары разрушили украинскую энергосистему и уничтожили крупнейшую детскую больницу в Киеве. Речь идет о помощи Украине сбивать ракеты, которые запускают российские войска.

Издание Politico писало, что в кулуарах саммита НАТО в Вашингтоне министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что это предложение, первоначально выдвинутое Киевом, рассматривается и включено в совместное соглашение по обороне, подписанное двумя странами.

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