Среди граждан Германии также не наблюдается поддержки увеличения военной помощи Украине.

В Германии возросло количество сторонников завершения войны в Украине дипломатическим путем.

Результаты опроса DeutschlandTrend телеканала ARD свидетельствуют о том, что 55% респондентов считают, что дипломатические усилия немецкого правительства по прекращению войны в Украине не являются достаточно эффективными. Отмечается, что в июне таких людей было на 14% меньше.

В то же время 31% опрошенных немцев соглашаются с утверждением, что дипломатические усилия Германии являются целесообразными. В июне этот показатель был на 12% больше. Еще 4% (ранее было 8%) опрошенных считают усилия Германии чрезмерными.

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Кроме того, опрос свидетельствует о том, что среди граждан Германии не наблюдается поддержки увеличения военной помощи Украине. Так, 41% выразил мнение, что помощь от Германии уже является достаточной. 30% респондентов считают, что она чрезмерна, а 21% – что ее, наоборот, не хватает.

Мнения респондентов также разделились в вопросе санкции против России. 37% опрошенных считают, что ограничения заходят недостаточно далеко. Для 31% санкции являются достаточными, в то же время 23% считают, что они заходят слишком далеко.

Опрос проводился исследовательской компанией infratest dimap с 31 октября по 2 ноября среди 1307 граждан Германии, у которых есть право участвовать в выборах. Отмечается, что погрешность результата не превышает 2% для значений в районе 10% и не составляет более 3% для значений в районе 50%.

Война в Украине: роль Германии

В начале войны РФ против Украины Германия довольно медленно оказывала Украине военную поддержку. Со временем ситуация изменилась, и помощь начала поступать быстрее.

26 октября 2022 года стало известно, что Германия передала Украине боеприпасы, РСЗО и САУ. В частности, было передано 2 реактивных системы залпового огня MARS II с боеприпасами.

В то же время сообщается, что в Германии за последние месяцы возросло количество людей, которые склонны верить в нарративы и теории заговоров в пользу России. Так, 40% опрошенных полностью или частично согласились с утверждениями, что российская агрессивная война против Украины стала "безальтернативной реакцией на провокацию НАТО".

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