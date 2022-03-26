Соответствующая глобальная кампания призвана объединить правительства, компании и граждан для поддержки Украины.

В Еврокомиссии заявили о запуске глобальной кампании #StandUpForUkraine для сбора средств на поддержку Украины, которая подверглась военному вторжению со стороны России.

Об этом президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила в Twitter.

"Уважаемый президент Украины, Владимир Зеленский. Вы попросили международное сообщество присоединиться к поддержке Украины. Мы услышали вас. Сегодня мы начинаем #StandUpForUkraine", - заявила фон дер Ляйен.

Она отметила, что речь идет о глобальной кампании по мобилизации всех - от правительств и компаний до граждан, чтобы собирать средства для Украины.

Как сообщал УНИАН, сумма ущерба, нанесенного инфраструктуре Украины в ходе войны, за последнюю неделю выросла на 3,5 млрд долл. и по состоянию на 24 марта достигла 63 млрд долл., или 1,8 трлн гривень.

В целом, с начала военной агрессии России 24 февраля, в Украине повреждено, разрушено или захвачено по меньшей мере 4431 жилой дом, 92 завода/предприятия, 378 учреждений образования, 138 учреждений здравоохранения, 8 гражданских аэропортов и 10 военных аэродромов, 7 ТЭС/ГЭС и тому подобное.

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