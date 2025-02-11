Хегсет подчеркнул, что европейцы должны больше инвестировать в индивидуальную и коллективную оборону.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп стремится быстро достичь мирного соглашения и прекратить войну, которую Россия ведет против Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр обороны США Пит Хегсет во время пресс-конференции в штаб-квартире Африканского Командования Вооруженных сил США, которое расположено в немецком Штутгарте. Он отметил, что подходы к стратегическому планированию действующего президента США отличаются от подходов предыдущего президента Джо Байдена.

В то же время, говоря о мирном урегулировании, войну России против Украины глава Пентагона назвал "конфликтом":

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"Надеюсь, что в Украине будет достигнуто быстрое мирное соглашение, которое президент обязался достичь".

По его словам, 12 февраля на заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины и на двухдневном заседании министров обороны стран-членов НАТО американская делегация намерена провести "откровенный разговор с нашими друзьями". В частности, глава Пентагона отметил, что срочность текущего момента требует разговора между друзьями относительно возможностей и лидерства, активизации усилий, о распределении бремени и стимулах, чтобы говорить, что европейский континент заслуживает быть свободным от любой агрессии.

"Но это должны быть те, кто находится по соседству, которые должны больше всего инвестировать в эту индивидуальную и коллективную оборону. Это здравый смысл, о котором много говорит президент [Дональд Трамп]. Здравый смысл заключается в том, что вы защищаете ваш соседний регион. И американцы будут рядом с вами в оказании помощи этой обороне", – подчеркнул Хегсет.

Он напомнил, что большинство стран уже приблизились к уровню расходов на оборону в размере 2% ВВП, но эта отметка должна быть выше – 5%.

"Это отражение необходимости инвестирования на континенте", – добавил Хегсет.

Война Украины и США: вы могли это пропустить

Ранее западные СМИ сообщали, что опасения относительно того, что президент США Дональд Трамп может отказаться от поддержки Украины и пойти на болезненные для страны компромиссы, являются ошибочными. Более того, глава Белого дома намерен закончить войну в Украине уже к весне этого года.

В то же время WP сообщает, что на предстоящем заседании в формате "Рамштайн" США не будут объявлять о выделении военной помощи Украине. Министр обороны США Пит Хегсет скорее будет "слушателем" на заседании в формате "Рамштайн" и встрече министров обороны стран-членов НАТО.

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