Если Украина не добьется победы в войне против РФ, это станет еще одним поражением для НАТО, пишет издание.

Истинная причина, по которой на саммите по случаю 75-летия НАТО не будет хороших новостей о вступлении Украины в Альянс не в проблемах с коррупцией. Реальность такова, что очень немногие в НАТО хотят впустить Украину, пишет The Telegraph.

"Джо Байден категорически против чего-либо большего, чем бессмысленная формулировка "хорошо освещенного моста" к членству в НАТО. Лучшее, что он готов сделать, - это подсластить пилюлю 10-летним двусторонним оборонным пактом, который мало что меняет и, что характерно, может быть расторгнут с уведомлением за шесть месяцев", - говорится в публикации.

Отмечается, что Швеция и Финляндия стали членами НАТО "в мгновение ока" и без необходимости в каком-либо мосте, а с Украиной этого не произойдет.

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"В условиях бушующих битв Путина все государства-члены знают, что они фактически будут в состоянии войны с Россией с момента присоединения Украины", - добавляет издание.

Отмечается, что Путин втянул НАТО в ловушку: Альянс будет проклят, если примет Украину, и проклят, если не примет.

Указывается, что первостепенной целью НАТО является сдерживание, и, несмотря на всю свою экономическую и военную мощь, гораздо большую, чем у Москвы, Альянс не смог сдержать Россию.

"Путин понимал, что применение силы полностью зависит от моральной и политической воли. Его восприятие слабости Запада в этих областях было усилено позорным выводом Байдена войск из Афганистана всего за несколько месяцев до вторжения, не говоря уже о умиротворении иранской агрессии с начала его президентства", - пишет The Telegraph.

Акцентируется, что, если Украина не добьется победы, потому что Альянс не смог поставить то, что необходимо для защиты, это станет еще одним поражением для НАТО.

"И если НАТО не желает принимать Украину в качестве члена из-за страха быть втянутыми в прямой конфликт с Россией, то насколько вероятно, что американские, французские, немецкие или британские лидеры захотят послать своих сыновей и дочерей сражаться и умирать за суверенитет Польши или стран Балтии, хотя они и являются членами НАТО? Путин не собирается сдерживать свои империалистические амбиции в Европе, равно как и Си Цзиньпин в Азии или Али Хаманеи на Ближнем Востоке. Чтобы сдержать и, если необходимо, противостоять этим деспотам, нам нужен альянс демократий, которые не только обладают военной мощью, но и реальным и предполагаемым желанием ее использовать", - говорится в статье.

Отмечается, что лидерам НАТО было бы неплохо уделить время на своем саммите, чтобы обдумать эту дилемму и то, как их отказ принять Украину в качестве члена повлияет на авторитет Альянса.

Украина в НАТО - актуальное

Как писал УНИАН, а саммите НАТО в Вашингтоне на следующей неделе Украине предложат "конкретные пути" для ускорения членства в Альянсе, заявил заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Дуглас Джонс,

По его словам, в итоговой декларации страны-члены НАТО подтвердят, что Украина станет членом Альянса. Впрочем, конкретная формулировка еще согласовывается.

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