Сейчас детали относительно этого плана не разглашаются.

Администрация президента США Дональда Трампа неохотно хотела предоставлять Украине гарантии безопасности. Однако западный чиновник сообщил для The Wall Street Journal, что США во время встречи с украинской стороной в Париже заявили, что они разработали проект концепции того, как можно было бы контролировать прекращение огня на фронте, если об этом удастся договориться.

Журналисты напомнили, что глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что переговоры между США и Украиной были "очень содержательными". Он подчеркнул, что Киев ждет четких гарантий от международных партнеров, среди которых недопущение повторной агрессии со стороны РФ после установления перемирия.

В то же время государственный секретарь США Марко Рубио добавил, что Украина поднимала вопрос гарантий безопасности, однако он отказался раскрывать детали.

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Переговоры по окончанию войны в Украине - последние новости

Как писал УНИАН, ранее Марко Рубио дал несколько дней на заключение мирного соглашения между Украиной и РФ. По его словам, представители США не собираются продолжать летать по всему миру и проводить встречу за встречей, если не будет никакого прогресса.

В то же время в Кремле отреагировали на информацию о том, что Трамп ждет решения о перемирии уже на этой неделе. В частности пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков отметил, что до конца недели у Путина не запланированы переговоры с Трампом, но сейчас идут сложные контакты по "украинскому урегулированию".

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