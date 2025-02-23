Президент считает, что встреча с американцами по соглашению о полезных ископаемых должна пройти до встречи Трампа с Путиным.

В Белом доме допустили, что война в Украине может закончиться уже на следующей неделе. Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему это не возможно.

"На этой неделе завершить эту войну невозможно - с гарантиями для Украины. По крайней мере я не знаю, как без наших встреч можно это сделать на сегодня", - сказал Зеленский на пресс-конференции во время форума "Украина. Год 2025".

Отвечая на вопрос журналиста относительно потенциального соглашения с США о полезных ископаемых, он подчеркнул, что в соглашении не может быть формата, в котором Украина будет выступать должником за предоставленную ранее помощь.

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"Мы готовы идти на новые инвестиции и быть равноправными партнерами. Если будет фонд, например, 50 на 50, тогда если США будут вкладывать и учитывать помощь нам как инвестиционный вклад, то мы будем с нашей стороны также вкладывать. Но это 50 на 50. Я считаю, что это честно", - заявил президент.

Он предположил, что в дальнейшем Украина может вкладывать в фонд деньги от замороженных российских активов.

"Это может действительно помочь, потому что это может быть быстрое инвестирование. Деньги от замороженных активов они быстрые: США могут дать нам 50 млрд долларов, мы наполним этот фонд на 50 млрд и будем вкладывать 100 млрд в добычу и развитие украинской экономики", - сказал Зеленский.

По его словам, также вариантом наполнения фонда может быть вклад от США в виде оружия. В качестве примера глава государства привел систему противовоздушной обороны Patriot.

"Его стоимость, например, 1,5 млрд долларов. И нам нужно - я это говорил нашим партнерам - 20 систем еще, это 30-35 млрд долларов. Если США дадут 35 млрд долларов "петриотами", мы будем считать, что они вложили 35 млрд и сами вложим 35 млрд. И тогда в фонде есть 70 млрд долларов", - сказал Зеленский.

"Нам нужно встретиться и проговорить это. Считаю, что эта встреча должна быть справедливой, а значит - до встречи Трампа с Путиным", - добавил президент.

Мгновенный конец войны и соглашение об ископаемых

Как писал УНИАН, пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт заявила, что президент США Дональд Трамп уверен в своей способности заключить сделку с Россией, чтобы положить конец войне в Украине. При этом, как пишет The Hill, она сделала предположение, что война может закончиться уже на следующей неделе.

Первый вице-премьер-министр, министр экономики Украины Юлия Свириденко сообщила, что на временно оккупированной территории Украины находятся важные полезные ископаемые на сумму около 350 миллиардов долларов.

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