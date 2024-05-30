Указывается, что лидеры стран НАТО должны решительно переосмыслить оборону Украины.

Союзникам Украины необходимо радикально переосмыслить свой подход к помощи в обороне Киеву, пишет обозреватель Марк Чампион в колонке на Bloomberg.

"Путин сильно недооценил Украину и Запад два года назад, но он адаптировался и победит, если и Запад, и Украина не смогут разработать и реализовать новую стратегию", - отметил автор.

Он считает, что президентские выборы в США в ноябре могут привести к радикальным изменениям в Вашингтоне, что делает еще более важным наличие четкой политики и жизнеспособной стратегии.

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Обозреватель назвал бардаком, а не стратегией, то, что Администрации Байдена потребовалось более двух лет, чтобы открыто заявить о желании победы Украины в войне:

"Столько же времени потребовалось, чтобы серьезно поговорить о том, что делать с примерно 300 миллиардами долларов замороженных российских активов, или одобрить отправку ракет ATACMS большой дальности и F-16, в которых Украина так очевидно нуждается. Даже сейчас продолжаются споры о том, должна ли Украина иметь возможность использовать это оружие для нанесения ударов по целям в России. Это бардак, а не стратегия, вполне понятная в начале войны, но сейчас непростительная".

По мнению автора, на предстоящей встрече по случаю празднования 75-летия НАТО в июле лидеры стран должны использовать эту возможность, чтобы решительно переосмыслить оборону Украины:

"Они должны поставить победу в качестве цели, определить параметры того, что она означает, и объяснить, как они планируют ее достичь. Тогда и только тогда можно будет заменить обещание "столько, сколько потребуется" на "все, что потребуется".

Также автор считает, что хорошей "отправной точкой" было бы более четкое разъяснение последствий победы России на Украине - необходимо убедить в том, что вторжение Путина радикально изменило правила американо-китайской конкуренции.

Кроме того, обозреватель советует перестать оправдывать поддержку Украины защитой "либеральной" демократии.

"Помогая Украине, НАТО защищает фундаментальную защиту ООН от стран, которые изменяют свои границы силой. Этот принцип также ценят подавляющее большинство лидеров в Африке, на Ближнем Востоке… Прежде всего, это война за сохранение неприкосновенности границ и предотвращение дальнейших войн. Союзникам Украины следует четко заявить об этом на июльском саммите НАТО и, возможно, даже пригласить нескольких "автократов", чтобы они помогли донести это послание до сознания", - констатировал обозреватель.

Напомним, ранее главы государств и правительств стран-членов НАТО подтвердили, что в 2024 году на 75 годовщину создания Альянса саммит состоится в Вашингтоне.

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