Заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что отправка западных войск в Украину нельзя исключать, "является спасительным".

Поражение Российской Федерации в Украине гарантирует безопасность и стабильность на европейском континенте. Об этом говорится в материале Financial Times.

Издание отмечает, что заявление президента Франции Эммануэля Макрона на прошлой неделе о том, что отправку западных войск в Украину нельзя исключать, было раскритиковано многими европейскими коллегами, в частности канцлером Германии Олафом Шольцем.

"Проблема заключается в том, что многие партнеры имеют обоснованные опасения, что даже ограниченное развертывание войск поставит НАТО на путь прямой конфронтации с Москвой. Хотя они подчеркивали необходимость помощи Киеву, ... многие западные лидеры - не только Шольц - будут бояться, что любые разговоры об отправке солдат могут вернуть антивоенные настроения. Это также играет роль в фальшивом нарративе Москвы о том, что это конфликт, спровоцированный НАТО", - пишет СМИ.

Как отмечают авторы материала, от лидера, который в 2022 году призвал Запад избегать "унижения" Москвы, и который сделал все возможное, чтобы понять Путина, "это спасительное сообщение".

Последние заявления Макрона

Президента Франции Эммануэль Макрон дерзко обратился к союзникам из-за войны в Украине. По его словам, союзникам Украины пора активизироваться, сейчас не время проявлять трусость.

По словам Макрона, "война снова идет на нашей земле, некоторые государства, которые стали неконтролируемыми, с каждым днем все больше угрожают нападением на нас, и что нам придется отвечать истории и мужеству, которого она требует".

Также УНИАН сообщал, что Макрон готовит важное решение о закупке боеприпасов для Украины. По данным Bloomberg, к этой инициативе присоединятся Германия, Нидерланды и Дания.

Вас также могут заинтересовать новости: