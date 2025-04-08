До выборов президента США эта оценка не превышала 50%.

Американский инвестиционный банк Goldman Sachs заявил, что цены на облигации указывают на то, что рынки считают вероятность заключения мирного соглашения по Украине на уровне 70%.

Издание Reuters пишет, что нынешняя оценка намного выше, чем до выборов президента США Дональда Трампа в ноябре 2024 года.

"Наше моделирование предполагает, что текущая рыночная цена мирного соглашения выросла с менее 50% до выборов в США до около 70% в настоящее время", - говорится в аналитической записке Goldman Sachs.

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При этом отмечается, что эта оценка немного ниже, чем пик в 76% в феврале.

Война в Украине - позиция сторон в переговорах

Президент США Дональд Трамп, который говорит, что хочет, чтобы его запомнили как миротворца, неоднократно заявлял, что хочет положить конец трехлетней войне в Украине, который его администрация рассматривает как прокси-войну между США и Россией.

В прошлом месяце президент Владимир Путин заявил, что Россия в принципе поддерживает предложение США о прекращении огня в Украине, но что боевые действия не могут быть приостановлены до тех пор, пока не будет выработан или уточнен ряд важнейших условий.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что условия Путина для прекращения огня нереалистичны, и обвинил российского лидера в желании продолжать войну.

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