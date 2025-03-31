31 марта облигации Украины показали худшие результаты / коллаж УНИАН, фото УНИАН

Долларовые облигации Украины упали до самого низкого уровня за четыре месяца. Это произошло после того, как президент США Дональд Трамп раскритиковал Владимира Путина, ослабив надежды на скорое достижение соглашения о прекращении огня в Украине.

Издание Bloomberg пишет, что 31 марта облигации Украины показали худшие результаты среди индексов фиксированной доходности развивающихся рынков.

Цена долларового облигационного займа Украины с погашением в 2034 году упала почти на 2 цента до уровня ниже 53 центов за доллар. В прошлом месяце долговые обязательства торговались по цене более 61 цента на фоне оптимизма, что Трамп сможет быстро урегулировать войну в Украине.

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Президент США заявил, что он "очень зол" на Путина, который не подписал мирное соглашение, поддерживаемое Вашингтоном и Киевом, и пригрозил "вторичными пошлинами" для покупателей нефти, если российский лидер откажется от предложенного прекращения огня.

"Похоже, это комбинация нескольких моментов - люди снимают высокие риски из-за неопределенности в мире, возможно, более реалистично оценивают перспективы мирного соглашения", - сказал старший стратег по суверенным рынкам EM в RBC Bluebay Тимоти Эш.

Облигации Украины - послдение новости

Стоимость облигаций Украины резко выросла после победы Дональда Трампа на президентских выборах на фоне растущих ожиданий, что американский лидер быстро положит конец конфликту. Однако после пика, достигнутого в начале февраля, ралли пошло на спад, поскольку инвесторы задаются вопросом, какого рода мирное соглашение в конечном итоге получит Украина, особенно если страна продолжит получать помощь от США.

Кроме того, рынки позитивно реагируют на любые сдвиги в сторону долгосрочного и прочного мира в Украине.

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