Президент США заявил, что он "очень зол" на Путина, который не подписал мирное соглашение, поддерживаемое Вашингтоном и Киевом.

Долларовые облигации Украины упали до самого низкого уровня за четыре месяца. Это произошло после того, как президент США Дональд Трамп раскритиковал Владимира Путина, ослабив надежды на скорое достижение соглашения о прекращении огня в Украине.

Издание Bloomberg пишет, что 31 марта облигации Украины показали худшие результаты среди индексов фиксированной доходности развивающихся рынков.

Цена долларового облигационного займа Украины с погашением в 2034 году упала почти на 2 цента до уровня ниже 53 центов за доллар. В прошлом месяце долговые обязательства торговались по цене более 61 цента на фоне оптимизма, что Трамп сможет быстро урегулировать войну в Украине.

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Президент США заявил, что он "очень зол" на Путина, который не подписал мирное соглашение, поддерживаемое Вашингтоном и Киевом, и пригрозил "вторичными пошлинами" для покупателей нефти, если российский лидер откажется от предложенного прекращения огня.

"Похоже, это комбинация нескольких моментов - люди снимают высокие риски из-за неопределенности в мире, возможно, более реалистично оценивают перспективы мирного соглашения", - сказал старший стратег по суверенным рынкам EM в RBC Bluebay Тимоти Эш.

Облигации Украины - послдение новости

Стоимость облигаций Украины резко выросла после победы Дональда Трампа на президентских выборах на фоне растущих ожиданий, что американский лидер быстро положит конец конфликту. Однако после пика, достигнутого в начале февраля, ралли пошло на спад, поскольку инвесторы задаются вопросом, какого рода мирное соглашение в конечном итоге получит Украина, особенно если страна продолжит получать помощь от США.

Кроме того, рынки позитивно реагируют на любые сдвиги в сторону долгосрочного и прочного мира в Украине.

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