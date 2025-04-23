В частности, Кремль в очередной раз подтвердил свое несогласие с европейскими миротворцами как частью будущих гарантий безопасности для Украины.

Статус мирных переговоров в Лондоне понизился, и это дает России еще один шанс попытаться обвинить Украину в отсутствии прогресса в вопросе завершения войны. Такое мнение высказал московский корреспондент Sky News Айвор Беннет.

"Невозможность сужения позиций" – вот причина, которую Кремль предложил для развития событий, имея в виду отношения между Вашингтоном и Киевом. Я уверен, что Москва будет пытаться протолкнуть этот тезис во время визита американского посла Стива Уиткоффа в Киев в конце этой недели – что именно Украина, а не Россия, является самой сложной стороной в попытках достичь мирного урегулирования", – говорится в материале.

Не так давно американский лидер Дональд Трамп пригрозил выйти из мирных переговоров. И с тех пор складывается впечатление, что РФ делает все, чтобы продемонстрировать, что в Москве хотят прогресса. Одним из таких "сигналов" стало неожиданно объявленное Путиным "пасхальное перемирие". За ним последовало заявление диктатора о том, что он открыт к прямым переговорам с Украиной.

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Кроме того, на днях издание FT опубликовало материал о том, что Россия предложила остановить свое вторжение вдоль нынешней линии фронта. Если это действительно правда, то это становится первым признаком того, что в Кремле готовы отступить от своих максималистских требований в отношении Украины.

"Но, несмотря на это очевидное изменение вербальной позиции в последние дни, другие требования Москвы по-прежнему выглядят непоколебимыми. Только сегодня, например, Кремль еще раз подтвердил свое несогласие с европейскими миротворцами как частью будущих гарантий безопасности для Украины. И до сих пор нет никакого видимого движения в таких вопросах, как членство в НАТО, ослабление санкций и будущий статус Украины. Так насколько Россия на самом деле готова прекратить войну? Мирное соглашение все еще кажется довольно далеким", – резюмирует Беннет.

Мирные переговоры: это стоит знать

Накануне СМИ писали, что США готовились предложить на встрече признание в рамках мирного соглашения оккупированного Крыма российским и заморозить линию фронта.

Как сообщает Reuters, Украина подготовила документ для партнеров, в котором заявила о недопустимости обсуждений территориальных вопросов до "полного и безусловного прекращения огня". Когда это стало известно, статус переговоров в Лондоне 23 апреля был понижен.

И как сообщает источник Reuters, "нервозность" США может означать то, что украинская позиция не согласуется с тем, о чем представители США договорились с россиянами.

В Белом доме заявили, что президент Украины якобы "движется в неправильном направлении" в вопросе завершения войны, а Трамп – разочарован.

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