Советник президента США по нацбезопасности предположил будущие дискуссии по территории и гарантиям безопасности.

В Украине должно быть окончательное прекращение войны, а не временное, заявил советник президента США по нацбезопасности Майкл Уолтц по итогам переговоров Соединенных Штатов и России в Саудовской Аравии 18 февраля, передает РБК-Украина.

"Мы знаем, что практическая реальность заключается в том, что будет определенная дискуссия по территории, а также будет дискуссия по гарантиям безопасности. Это фундаментальные основы. Но я думаю, что самое важное то, что президент (Дональд Трамп - УНИАН) заявил о своем желании, своей решимости положить конец этой войне, положить конец убийствам, которые происходят... Это не в интересах никакой страны", - заявил он.

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