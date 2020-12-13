Эксперт отметил, что ранее Кавказ был зоной исключительно российских интересов. Но теперь ситуация изменилась.

Результаты войны в Нагорном Карабахе осенью 2020 года показали усиление позиций Турции на Кавказе и уменьшение российского влияния в регионе. Со временем на союз с Турцией могут начать смотреть Чечня и Дагестан.

Такое мнение в эфире телеканала "Украина 24" выразил эксперт по международным отношениям Руслан Осипенко. Он отметил, что ранее Кавказ был зоной исключительно российских интересов. Но теперь ситуация изменилась.

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"На Кавказе мы сейчас видим геополитический сдвиг. Если Кавказ раньше принадлежал как территория исключительно важных интересов к зоне России, теперь там появилась Турция – новый геополитический игрок. Это дисбаланс сил и интересов. Россия недовольна, потому что это поднимет дух кавказских народов, которые являются преимущественно мусульманскими, тюркскими", - отметил он.

По словам эксперта, народы Кавказа увидели нового лидера в лице президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

"Фактически прозвучало уже, что Грузия подтянется к союзу Турции и Азербайджана... Потом будут смотреть на этот союз Чечня, Дагестан... Пошла эрозия влияния России на Кавказе... сейчас все начнут играть в свою игру... Турция выступает со своим пантюркизмом, видением Центральной Азии в России, что все это тюркский регион", - пояснил Осипенко.

Эксперт добавил, что Турция "начинает делать шаги на восстановление пантюркизма, где она будет играть ключевую роль ".

Война в Нагорном Карабахе: обострение осенью 2020 года

Очередная эскалация конфликта между Арменией и Азербайджаном началась утром 27 сентября. Стороны обвинили друг друга в обстреле приграничных населенных пунктов и провокациях.

В Армении заявили о наступлении ВС Азербайджана на Нагорный Карабах, объявив военное положение и всеобщую мобилизацию.

Обе стороны заявляли, что нанесли противнику страшные потери, насчитывающие сотни убитых и десятки уничтоженных единиц боевой техники. Все попытки добиться прекращения огня ранее терпели неудачу.

Договоренность о завершении войны в Карабахе

Вечером 9 ноября после серии военных успехов ВС Азербайджана и взятия стратегически важного города Шуша в Карабахе президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент РФ Владимир Путин подписали заявление, в котором объявили о полном прекращении огня и всех военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта с полуночи по московскому времени 10 ноября.

Согласно договоренностям, Азербайджанская Республика и Республика Армения останавливаются на занятых ими позициях. Вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль коридора, который соединяет Нагорный Карабах с Республикой Армения, разворачивается миротворческий контингент Российской Федерации. Внутренне перемещенные лица и беженцы возвращаются на территорию Нагорного Карабаха и в прилегающие районы под контролем верховного комиссара ООН по делам беженцев. Проводится обмен военнопленными, другими удерживаемыми лицами и телами погибших. Разблокируются все экономические и транспортные связи региона.

Республика Армения до 15 ноября должна вернуть Азербайджанской Республике Кельбаджарский район, а до 1 декабря - Лачинский район, оставляя при этом за собой Лачинский коридор (шириной 5 км), который будет обеспечивать связь Нагорного Карабаха с Арменией и при этом не затрагивать город Шуша.

По согласованию сторон в ближайшие три года будет определен план строительства нового маршрута движения по Лачинскому коридору, с последующей передислокацией российского миротворческого контингента для охраны этого маршрута.

Азербайджанская Республика гарантирует безопасность движения по Лачинскому коридору граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях.

12 декабря Минобороны Армении заявило о возобновлении наступательных действий в Карабахе со стороны Азербайджана. Азербайджан, в свою очередь, обвинил армянских военных в провокации.

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Автор: Андрей Василюк