Там живет около 20 тысяч человек.

Израиль проведет эвакуацию города Кирьят-Шмона, который находится вблизи границы с Ливаном.

Как сообщает The Jerusalem Post, это происходит на фоне неоднократных перестрелок военных ЦАХАЛ с ливанской шиитской парамилитарной исламистской организацией "Хезболла", а также накануне ожидаемой наземной операции Армии обороны Израиля в Секторе Газа.

Отмечается, что Кирьят-Шмона была главной мишенью для ракетных обстрелов со стороны "Хезболлы" во время прошлых войн. Также Израиль уже эвакуировал жителей территории вокруг границы с Газой, в частности - большую часть Сдерота.

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Граница Израиля и Ливана: последние новости

Напомним, в начале обострения на Ближнем Востоке, в Министерстве иностранных дел Ливана заявили, что группировка "Хезболла" обещала им не вступать в войну, чтобы не угрожать стране.

Несмотря на это, Армия обороны Израиля неоднократно сообщала об обстрелах с территории Ливана, бойцы ЦАХАЛ били в ответ. 9 октября они отчитались о поражении наблюдательного пункта "Хезболлы" на юге Ливана,

14 октября министр иностранных дел Ирана Хосейн Амирабдоллахян заявил, что израильские удары по Сектору Газа должны прекратиться, потому что "война может распространиться на другие части Ближнего Востока, если "Хезболла" присоединится к битве".

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