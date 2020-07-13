New York Times: Россия почти десять лет помогала террористам "Талибана"

Разоблачение информации о том, что Москва платила афганским террористам за убийство американских солдат, шокировало Вашингтон, но чиновники говорят, что Кремль перешел эту черту почти 10 лет назад.

В разгар самых ожесточенных боев на севере Афганистана, когда боевики "Талибана" начали одерживать победы, которые оставались для них недосягаемыми с начала войны в стране, высокопоставленный американский командир публично озвучил подозрение, которая витала в воздухе много лет: Россия помогает талибам.

В дипломатических кругах в Кабуле в то время, а речь идет о 2017 годе, распространялись сплетни о том, что российская помощь включала приборы ночного видения и бронебойные патроны. Но генерал Джон Николсон, который и был тем высокопоставленным командиром, не смог предоставить убедительные доказательства. И это многое говорило о том, насколько запутанным стало поле битвы на фоне того, как три давних врага: "Талибан", Россия и Иран, - вдруг согласились, что выход американцев из Афганистана - это их общий интерес. Об этом пишет New York Times.

В запутанном лабиринте коррупции, наличных денег и иностранных влияний в Афганистане было не просто четко выяснить, кто и что делает.

"Афганские лидеры принесли нам в офис оружие и сказали: "Вот это русские дали "Талибану". Мы знаем, что Россия причастна", - сказал генерал Николсон через год.

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Недавние разоблачения выводов американской разведки о том, что Россия предлагала "Талибану" вознаграждения за атаки против войск США и коалиционных сил, шокировали политиков в Вашингтоне и сделали мощную инъекцию обмана в стиле Холодной войны в потенциальные переговоры о будущем Афганистана. Россия и "Талибан" отрицают обвинения. И хоть это было большое усиление российского влияния в Афганистане, многие чиновники понимали, что Москва много лет работала над тем, чтобы ставка на "Талибан" была успешной. Россия считала правительство Афганистана полностью подконтрольным США и столь хрупким и зависимым, что он не сможет выжить, если американские войска уйдут.

Афганские и американские чиновники, а также иностранные дипломаты, которые много лет провели в Кабуле, сказали New York Times, что сначала все началось с налаживания дипломатического канала между Москвой и "Талибаном". Но за десятилетие это переросло в взаимовыгодных альянс, который позволяет Кремлю усиливать свое влияние в регионе. События совпали по времени с ростом враждебности между США и Россией через гражданскую войну в Сирии и другие конфликты. Москву также беспокоит рост нестабильности в Афганистане и медленный темп выхода американских войск.

Теперь США выведят свои силы, согласно договоренностям с "Талибаном", которые были достигнуты даже без подписания окончательного мирного соглашения между боевиками и афганским правительством, которое американская сторона поддерживала много лет. Но аналитики и чиновники настаивают, что тайные действия России нацелены унизить США на фоне их выхода с афганской территории, а не изменить ход войны.

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"Все происходило дозировано, чтобы это не изменило всю игру на поле битвы", - сказал в четверг перед членами Комитета Палаты представителей по иностранным делам генерал Николсон, который в настоящее время ушел в отставку из американской армии.

"Например, "Талибан" хотел ракеты класса "земля-воздух". Россияне не дали это оружие. Поэтому я всегда думал, что их поддержка для "Талибана" была в определенной степени калиброванная", - пояснил он.

Кое-кто указал на историю более интенсивной американской помощи моджахедам во время войны против СССР в 1980-х.

"Мы делали то же самое", - сказал бывший офицер ЦРУ Марк Полимерополос, который в прошлом работал в Афганистане, а в прошлом году ушел в отставку с должности начальника операций в Европе и Евразии.

"Мы делали ситуацию еще более жаркой, когда русские уходили из Афганистана. Путин - ученик истории", - сказал Полимерополос.

Когда ситуация на полях сражения в Афганистане начала обостряться на протяжении последних лет, чиновники начали говорить о подозрениях, что роль России в помощи "Талибану" на самом деле большая. Но им часто не хватало указать на конкретные шаги кроме отдельных случаев передачи нового вооружения и боеприпасов, которые могли происходить из узкого перечня источников. "Талибан" пользовался уже давно налаженной поддержкой Пакистана. Но это же стал делать и Иран, используя схожие каналы, что и россияне. Об этом New York Times рассказали представители афганской разведки.

Картинка начала становиться четкой во время ряда ожесточенных вспышек насилия на севере Афганистана, "Талибан" дважды захватывал город Кундуз. Речь идет о случаях, которые произошли в 2015 и 2016 годах, во время которых американским военным было очень не легко.

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Разведка Афганистана уличила одного амбициозного командира "Талибана", который отвечал за эти атаки. Афганская сторона обнаружила, что этот командир часто пересекал границу Таджикистана, который российская разведка использует как базу. Кундуз также был базой для операций двух афганских бизнесменов, которых в США называют посредниками в схеме российской разведки по выплате вознаграждений бойцам "Талибана".

Чиновники США сказали New York Times, что неоднократно обращались к России из-за российской помощи "Талибану". Но у них не было твердых доказательств. Российская сторона отвергала любые обвинения, ссылаясь на отсутствие задокументированных фактов. Прошло три десятилетия после того, как армия покинула территорию Афганистана. Но российские культурные, экономические и личные связи со страной остались. Когда Россия захотела усилить свое влияние на страну, у нее было много "друзей", готовых помочь. Это бывшие генералы с советской подготовкой, которые годами руководили войсками Афганистана за деньги США. Это бизнесмены, которые хвастались дружбой с Владимиром Путиным, а также политики с недвижимостью в Москве, которые разбогатели благодаря американским контрактам.

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В первое десятилетие войны в Афганистане американской стороне не приходилось переживать из-за российского влияния на афганское общество. Поскольку правительство Путина было лояльным к американской миссии против "Аль-Каиды" и других исламистских групп, включая "Талибан", которые в Москве тоже считали угрозой. Дипломатическая переписка, раскрытая WikiLeaks, раскрыла искренние попытки обеих сторон координировать свои усилия в Афганистане. Российские чиновники говорили о "коллективном приоритете" борьбы с терроризмом.

Но война в Афганистане затянулась. А Москва и Вашингтон заняли разные стороны на других войнах, в частности в Украине и Сирии. Россияне начали считать афганскую кампанию США провальной, а американское присутствие в регионе - угрозой.

Разведка США зафиксировала, что российская работа с "Талибаном" началась примерно 8 лет назад. Тогда Путин после четырех лет в кресле премьер-министра вновь стал президентом, заняв враждебную по отношению к Западу позицию.

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