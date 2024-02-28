В Кремле пригрозили, что в таком случае "придётся говорить не о вероятности, а о неизбежности прямого столкновения России и НАТО".

В Кремле прокомментировали идею президента Франции Эммануэля Макрона о возможности отправки западных войск в Украину.

Как сообщает российское РИА-Новости, по словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, Кремль обратил внимание на слова Макрона о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину.

При этом Песков заявил, что если отправка военных будет осуществлена, то "придётся говорить не о вероятности, а о неизбежности прямого столкновения России и НАТО".

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Кроме того, он добавил, что "ряд европейских стран Европы сохраняют трезвую оценку потенциальной опасности при отправке войск на Украину и вовлечении в горячий конфликт".

Введет ли НАТО войска в Украину

По итогам встречи европейских лидеров в Париже президент Франции заявил, что не исключает отправку западных войск на территорию Украины в будущем. Эту идею поддержал также премьер-министр страны Габриэль Атталь.

В то же время в других странах не были настолько позитивно настроены к этой идее. Так, премьер Швеции Ульф Кристерссон заявил, что отправка войск в Украину сейчас не актуальна. При этом он подчеркнул, что каждая страна имеет право обсуждать собственные решения по размещению войск за пределами своих границ, что напрямую не влияет на НАТО в целом.

Против отправки войск в Украину высказались также в Польше и Чехии.

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