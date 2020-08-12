По замыслу организаторов, все собранные средства от концерта пойдут на оборудование для оказания экстренной медицинской помощи раненым во время боевых действий на Донбассе.

Сегодня в Валенсии (Испания) состоится благотворительный концерт в поддержку украинских военных медиков.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили организаторы концерта.

«12 августа 2020 года в 20:00 в зале Клементе (Sala Clemente) состоится благотворительный концерт в поддержку военных медиков Украины. Прозвучат произведения в память о погибших Героях Украины», - говорится в сообщении.

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В концерте примут участие молодые оперные артисты - солисты европейских театров, лауреаты международных конкурсов: Эктор Анхель Гарсия Бласко, Илона Матарадзе, Мария Юдина и пианист Алессандро ди Марко. В программе лучшие произведения мировой классики: Дж.Верди, Дж.Пуччини, Ж.Оффенбаха.

Все собранные средства от концерта пойдут на оборудование для оказания экстренной медицинской помощи раненым во время боевых действий на Донбассе.

В интервью УНИАН один из организаторов концерта Михаил Юдин заявил, что «даже в страшном сне нельзя было представить, что сегодня в Валенсии пройдет благотворительный концерт в поддержку украинских военных медиков - в наше время мы будем свидетелями военной агрессии России против Украины».

«Большинство ветеранов Второй мировой войны уже ушли из жизни и не видят этого позора, но многие еще живы и хоронят своих правнуков. Они уже не могут защитить их! И говорить о юбилее Великой Победы, находясь в состоянии войны с Украиной, – позор и лицемерие!» - отметил Юдин.

По его словам, что сегодня военная агрессия России против Украины подогревается мощнейшей информационной войной, которую ведут государственные российские информационные ресурсы, стравливая народы России и Украины.

«Так называемые «журналисты» и «телеведущие» круглосуточно проводят грязную антиукраинскую пропаганду в своих эфирах на федеральных государственных телеканалах. С полнейшей вседозволенностью издеваются и насмехаются над украинским народом, культурой и языком. Эти преступники дошли до того, что Украину называют нацистским государством, украинцев -нацистами, президента Украины - нацистом. Они - главные разжигатели войны. На них кровь обманутых «русским миром» россиян, кровь тысяч убитых и раненых украинцев», - сказал Юдин.

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Он напомнил, что за эти годы погибло более 15 тыс. украинцев, а данные о погибших российских наемниках сознательно и тщательно скрываются, но цифры погибших и раненых сопоставимы.

«Я призываю всех неравнодушных граждан мира поддержать военных медиков Украины и принять участие в сборе средств на медицинское оборудование для оказания экстренной помощи! Наша цель – спасти как можно больше раненых и остановить позорную войну!» - подытожил организатор благотворительного концерта.

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