Просьба Киева о дальнейшей финансовой поддержке на военные нужды будет рассмотрена на саммите ЕС 17 октября.

Канцлер Германии Олаф Шольц будет просить партнеров по Европейскому Союзу увеличить финансовую помощь Украине на военные нужды. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя федерального правительства.

Он заверил, что Шольц, "безусловно, снова обратится с призывом рассмотреть вопрос о том, какая возможна дальнейшая поддержка".

По данным издания, этот вопрос будет рассмотрен на саммите Евртосоюза, запланированном на 17 октября.

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"Украина может рассчитывать на кредит ЕС в размере 35 млрд. евро, который она, в частности, сможет использовать для закупки оружия. Европарламент должен окончательно одобрить его 22 октября. Эта сумма, однако, может быть уменьшена, если о своей финансовой поддержке заявят и США", - говорится в материале.

Помощь Украине со стороны Германии - последние новости

Как сообщал УНИАН, 11 октября канцлер ФРГ Олаф Шольц объявил, что Германия выделит миллиардные пакеты помощи на поддержку оборонных усилий Украины. По его словам, до конца года Берлин при поддержке Бельгии, Дании и Норвегии доставит в Украину еще один пакет на сумму 1,4 млрд евро".

По данным СМИ, в этот пакет войдут средства противовоздушной обороны Iris-T, Skynex, зенитные установки Gepard, самоходные артиллерийские установки, бронированные автомобили, боевые дроны, радары и боеприпасы.

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