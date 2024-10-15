В Германии все чаще возникает вопрос о том, оправдан ли уровень поддержки Украины.

Немецкий канцлер Олаф Шольц признал, что плохо объяснил гражданам своей страны важность поддержки Украины.

В интервью Schweriner Volkszeitung он политик отетил, что немцы все чаще люди задают соответствующие вопросы. "Меня спросили, почему я не поставил Украине оружия больше и быстрее. Но вопрос о том, правильно ли это, почти не задавался. И я забыл объяснить, почему важно поддерживать Украину, поддерживая равновесие, то есть не делать всего того, чего некоторые громко требуют", – сказал канцлер.

По его словам, в некоторых частях страны все чаще возникает вопрос о том, оправдан ли текущий уровень поддержки Украины. Шольц допустил, что это связано с тем, что в Германии на общественном уровне давно не поднималась тема целесообразности помощи Украине. Он выразил мнение, что этой темы не хватало как в СМИ, так и на телевидении или радио. По его мнению, если бы дисскусия велась активнее, это помогло бы убедить больше немцев в важности поддержки Украины.

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Помощь Германии Украине

11 октября Шольц объявил, что Германия выделит миллиардные пакеты помощи на поддержку оборонных усилий Украины. "До конца года, мы при поддержке Бельгии, Дании и Норвегии доставим в Украину еще один пакет на сумму 1,4 млрд евро", - сказал тогда немецкий канцлер.

В этот пакет войдут средства противовоздушной обороны Iris-T, Skynex, зенитные установки Gepard, самоходные артиллерийские установки, бронированные автомобили, боевые дроны, радары и боеприпасы.

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