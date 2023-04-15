На кадрах также видно, как несколько мужчин, предположительно, полицейских, уже держат подозреваемого на земле.

Во время выступления премьера Японии Фумио Кисиды в городе Вакаяма прогремел взрыв. Предварительно, задержали одного человека, сообщает CNN со ссылкой на местные СМИ.

Взрыв прогремел возле самого Кисиды, выступавшего под открытым небом перед японскими рабочими. На видео, опубликованном японской телекомпанией NHK, видно, как представители общественности убегают, а одного мужчину задерживают после инцидента.

На кадрах также видно, как несколько мужчин, предположительно, полицейских, уже держат подозреваемого на земле.

Видео дня

Предварительно, СМИ пишут, что в сторону Кисиды бросили что-то похожее на дымовую шашку. Кисиду немедленно эвакуировали в безопасное место. Сейчас он в полицейском отделении.

Кисида прибыл в Вакаяму в рамках предвыборной кампании и, как сообщается, посетил рыбный порт Сайкадзаки.

Член городского совета, присутствовавший на месте происшествия, рассказал журналистам, что незадолго до взрыва увидел, как "цилиндрический серебряный предмет" пролетел "примерно в нескольких метрах перед ним".

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Накануне венгерский премьер Виктор Орбан назвал Украину "экономически несуществующей страной", вызвав очередной международный дипломатический скандал.

Тем временем США "всколыхнул" один из самых больших истоков тайных данных Пентагона в сеть, чем воспользовались и российские спецслужбы. Сообщалось, что подозреваемый уже задержан.

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