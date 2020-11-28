В то же время бары и рестораны будут закрытыми до 20 января.

Во Франции в субботу после лунного локдауна открылись магазины, торгующие второстепенными товарами.

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Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

"Магазины, торгующие товарами не первой необходимости, такими как обувь, одежда и игрушки, открылись в рамках первых послаблений после введения общенационального локдауну, который начал действовать 30 октября и будет работать до 15 декабря", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в то же время бары и рестораны будут закрытыми до 20 января.

"Правительство сократило количество людей, которым разрешено посещать магазины, что стало проблемой для небольших торговых точек", - подчеркивает издание.

Многие владельцы малого бизнеса жаловались, что им тяжело работать по новым правилам. Они рассказали о низкой активности покупателей, отложивших свои покупки до Черной Пятницы, которая была перенесена на неделю на 4 декабря.

Мэр Парижа Энн Идальго планирует провести переговоры с розничными торговыми организациями о разрешении им открываться каждое воскресенье, чтобы наверстать упущенные продажи.

Правительство уже разрешило магазинам работать до 21:00, чтобы они могли принимать больше клиентов, несмотря на ограниченные возможности.

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил об ослаблении ряда коронавирусных ограничений благодаря улучшению ситуации с пандемией 25 ноября.

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Автор: УНИАН