Власти России заявляют о стабилизации ситуации с коронавирусом

В Роспотребнадзоре напоминают, что в новых условиях россиянам придется жить достаточно долго.

В России за последние сутки выявили 9 709 новых случаев заражения коронавирусом - в стране второй день подряд фиксируется меньше 10 тысяч заболевших.

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Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, сообщает ТАСС.

По ее словам, темпы прироста новых заболевших замедлились, ситуация с коронавирусом в стране стабилизировалась. Чиновница подчеркнула, что в новых условиях россиянам придется жить достаточно долго.

"Тот уровень стабильности, которого мы все ждали, мы к нему двигались. Я бы сказала, что мы остановили рост на сегодняшний день", - утверждает Попова.

Новые условия жизни останутся с россиянами надолго, сказала она, напомнив о необходимости носить маски и перчатки в общественных местах.

"Все должны быть в масках на улице, в транспорте, в общественных местах и на рабочем месте, если, конечно, вы не находитесь один в каком-то помещении", - добавила глава Роспотребнадзора.

Всего в России зарегистрировано с начала пандемии 281 752 случаев заражения COVID-19. Она держится на втором месте в мире по числу заболевших после США.

Общее число смертей в России на данный момент составляет 2 631.