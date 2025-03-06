Он также дал понять, что США считают "нежизнеспособной стратегией" продление изоляции России.

Возобновление военной помощи США Украине зависит от её готовности к мирному урегулированию и подписания соглашения о полезных ископаемых. Такое заявление сделал спецпредставитель президента США по Украине и России Кит Келлогг во время своего доклада о путях завершения войны в Украине на дискуссии Совета по международным отношениям.

Он также дал понять, что США считают "нежизнеспособной стратегией" продление изоляции России.

"Продолжение изоляции и отсутствие взаимодействия с россиянами по мере продолжения войны в Украине больше не является жизнеспособной или устойчивой стратегией и точно не является ответственным подходом с дипломатической точки зрения для Соединенных Штатов", - сказал он.

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Кроме того, Келлогг прокомментировал ссору между президентов Украины Владимиром Зеленским и американским лидером Дональдом Трампом в Белом доме 28 февраля. По его мнению, она произошла из-за "разных целей" двух лидеров:

"Зеленский четко хотел, чтобы Трамп публично встал с ним одной стороной против России. Трамп не видел эту встречу как способ, чтобы одна сторона получила преимущество над другой".

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