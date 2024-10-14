Депутат считает Россию "прекрасной, мудрой и развитой" страной.

Депутат Европарламента от Словакии Любош Блаха посетил Москву, чтобы "поблагодарить за освобождение от фашизма", а также "извиниться за русофобию на Западе". Соответствующее видео с Красной площади он опубликовал в своем Facebook.

Блаха представляет партию Smer, которая сейчас является правящей в Словакии, а ее председатель Роберт Фицо является премьер-министром. В четырехминутном ролике Блаха рассказывает о "славянском братстве".

"Русский народ освободил нас от фашизма и принес невероятную жертву ради нас. Я очень сожалею обо всех этих воинственных, ненавистных и буквально фашистских резолюциях, которые Европарламент принимает против России. Мы - славяне, нас никто не заставит ненавидеть Россию", - говорит на видео евродепутат.

Видео дня

Блаха заявил, что Россия является "прекрасной, мудрой и развитой", и он не может смотреть, как "растет русофобия на Западе". Депутат подчеркнул, что он является противником военной помощи Украине и санкций против России.

"Фашизм и война приходят с Запада, а свобода и мир - с Востока", - заявил евродепутат.

Война в Украине: позиция Словакии

Как писал УНИАН, на днях премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что ни за что не даст согласия на вступление Украины в НАТО, пока он остается у власти. Также он анонсировал свои планы посетить Москву на 80-ю годовщину капитуляции гитлеровской Германии.

Позже Фицо раскритиковал призывы евродепутатов о предоставлении разрешения Украине на дальнобойные удары по территории РФ. Кроме того, он предложил "ударить ракетой по какому-то фонтану" в Брюсселе, чтобы политики "поняли, о чем, собственно, идет речь".

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