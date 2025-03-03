По его мнению, неправильно, если вопрос окончания войны в Украине руководствуется неизвестной для нас тактикой.

Сейчас Украине не известна тактика Соединенных Штатов Америки по отношению к России. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время общения с украинской и британской прессой по итогам саммита в Лондоне.

"Что касается дипломатических шагов США по резолюциям (в Совете безопасности ООН) и тому подобное, я не знаю тактики США. И поэтому я считал, что наша встреча с США нужна для того, чтобы мы друг друга понимали и чтобы у нас не было никаких сюрпризов, потому что для нас это больно", - сказал он.

По его словам, если ослаблять давление на Россию, менять риторику относительно ее агрессии, смягчать документы относительно российского вторжения, то "все это приведет к гибкости руководителя России".

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"Как я вам и сказал, я не знаю тактику. Я считаю, неправильно, что вопрос окончания войны в Украине руководствуется тактикой для нас неизвестной. Я считаю, что это не даст быстрых положительных шагов или безопасных для Украины", - отметил президент.

Отвечая на вопрос, понимают ли они с президентом США Дональдом Трампом друг друга в отношении России, Зеленский сказал:

"Я бы очень хотел, чтобы президент Трамп некоторые вещи услышал от меня лично, я так очень хотел. И так же я хотел бы услышать от президента Трампа некоторые вещи лично... Я считаю, что гораздо проще, если у нас есть больше времени прямого диалога с президентом".

Кроме того, по его словам, важно, что европейская сторона не пересматривает свою позицию с точки зрения того, кто начал войну, кто является агрессором и кто должен за это заплатить.

"Что касается (замороженных российских) активов, поднимается этот вопрос. Эти активы заморожены, они должны быть использованы Украиной относительно оружия или восстановления Украины: где будет приоритет, что нужно будет раньше. Это зависит опять же от этой войны", - отметил глава государства.

Война в Украине - мнение Зеленского

Как сообщал УНИАН, Зеленский заявил, что Запад может остановить российского диктатора Владимира Путина и для этого, в частности, он должен не снимать санкции с России, а наоборот максимально их усилить.

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