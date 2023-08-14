В выходные дни диктатор якобы не проводил совещения.

Российский диктатор Владимир Путин чувствовал себя плохо на выходных (12-13 августа).

Лидер россиян не проводил совещания и принимал только лекарства и доклады, говорится в Telegram-канале "Генерал СВР". В то же время в сообщении не указана причина плохого самочувствия Путина.

"На выходных Путин чувствовал себя плохо… Личные встречи президента ограничились лечащими врачами и несколькими близкими людьми", - отмечается на канале.

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Примечательно, что в понедельник, 14 августа, в Google одним из самых популярных запросов стала фраза "когда сдохнет Путин".

Интересные новости - Путин серьезно болен или нет

СМИ не раз писали о серьезных болезнях, которые якобы есть у Владимира Путина. Кроме того, о проблемах со здоровьем, которые есть у диктатора, не раз рассказывала украинская сторона.

В частности, в конце августа прошлого года представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий говорил, что лидер РФ - "больной человек морально и физически". По его словам, диктатор - шизофреник.

В Кремле неоднократно утверждали, что у Путина "проблем со здоровьем нет".

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