В Штатах подчеркнули важность этого визита.

Заместитель спикера Госдепартамента США Ведант Патель заявил, что визит специального представителя Китая в Украину и Россию является важным. Пекин должен знать позицию Киева по завершению развязанной Российской Федерацией войны.

"Для КНР важно услышать напрямую от наших украинских партнеров, почему необходимо уважать беспокойство Украины в плане безопасности, а также ее суверенитет и территориальную целостность", – цитирует его заявление "Укринформ".

Патель также упомянул принцип "ничего об Украине без Украины". Он подчеркнул, что эта позиция касается любых дипломатических усилий. По его словам, результат таких усилий должен соответствовать принципам суверенитета и территориальной целостности.

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"Никто не стремится к завершению этой войны больше, чем наши украинские партнеры", – заявил он.

В то же время Патель отметил, что Россия должна показать заинтересованность в завершении этой войны, тогда как страна-агрессор действует наоборот.

"На самом деле они действуют совершенно противоположным образом: в то время как другие – включая президента Зеленского, который изложил собственный мирный план – сосредоточены на поиске способов положить этому конец, Россия запускает беспилотники и ракеты в соседнюю страну, чтобы поразить жилые дома и больницы, кинотеатры, убить большое количество детей", – подчеркнул он.

Визит спецпредставителя Китая в Украину: что известно

12 мая сообщалось, что специальный представитель Китая Ли Хуэй посетит Украину, Россию, а также страны Европы в рамках намерений Пекина стать посредником по урегулированию войны РФ против Украины.

Впоследствии стало известно, что Ли Хуэй посетит Украину 16-17 мая. Целью поездки называют "политическое урегулирование" украинского кризиса. Кроме Украины и России, он должен посетить также Польшу, Францию и Германию.

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