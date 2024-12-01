Они просят не проявлять признаков слабости перед Кремлем.

Пятеро французских депутатов из разных политических групп призвали министра вооруженных сил страны Себастьяна Лекорню направить в Украину военных инструкторов.

Обращение опубликовал в микроблоге X депутат Национального собрания Франции Фредерик Пети. Политики выступают за создание соответствующей европейской коалиции, в которой Франция будет играть ведущую роль наряду с армиями Великобритании, Польши, стран Балтии и Скандинавии:

"В то время, когда Российская Федерация призывает тысячи северокорейских солдат воевать против украинской армии, наш ответ должен заключаться в увеличении нашей прямой поддержки Украины; не путем отправки солдат воевать против российской армии, а путем отправки военных инструкторов для подготовки солдат на украинской земле, которые защищают целостность своей территории и наши демократические ценности".

В письме отмечается, что перспективы возможных переговоров "становятся все более понятными", поэтому страны Европы не должны проявлять признаков слабости и позволять Кремлю диктовать себе "красные линии". Подписантами этого обращения являются сам Пети, Констанс Ле Грип, Анна Пик, Лоран Мазори и Ксавье Розерен.

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Отправка инструкторов в Украину

Как известно, возможность возвращения военных инструкторов на территорию страны активно обсуждалась в этом году. В ряде стран заявляли, что готовы пойти на этот шаг, но только в рамках коалиции.

Французский президент Эммануэль Макрон поддерживал не только отправку инструкторов в Украину, но и заявлял, что Париж будет обсуждать направление сухопутных войск, если российская оккупационная армия прорвет линию фронта.

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