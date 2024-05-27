Опубликовано официальное заявление.

В Министерстве обороны объяснили заявление главнокомандующего Вооруженных сил Украины Александра Сырского о приеме иностранных инструкторов.

В Telegram-канале ведомства сообщается, что они вместе с Генеральным штабом начали работать над соответствующими документами, чтобы не тратить время на согласование бюрократических моментов, когда будет принято решение об отправке инструкторов.

"Начиная с февраля 2024 года, Украина выразила заинтересованность в перспективе приема в Украине иностранных инструкторов. По состоянию на сейчас у нас до сих пор продолжаются дискуссии с Францией и другими странами по этому вопросу", - добавили в Минобороны. Видео дня

Отправка французских инструкторов в Украину: что известно

Сегодня Сырский написал в Telegram, что приветствует французскую инициативу направить инструкторов для подготовки украинских военнослужащих. Он сообщил, что уже подписал соответствующие документы.

Журналисты обратились за комментарием в министерство обороны Франции. Там им не подтвердили эту информацию. Лишь отметили, что соответствующие обсуждения ведутся еще с конца февраля этого года.

Напомним, что президент Эммануэль Макрон первым поднял вопрос о возможности отправки войск в Украину, если она будет просить об этом.

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