Он назвал Фридриха Мерца нацистом.

Заместитель главы Совета безопасности Российской Федерации, бывший президент Дмитрий Медведев разозлился из-за возможности передачи Украине немецких ракет Taurus.

Он опубликовал в микроблоге X гневное сообщение, адресованное будущему канцлеру Германии Фридриху Мерцу, который выразил готовность предоставить украинской армии авиационные крылатые ракеты класса "воздух - земля" большой дальности:

"Кандидата в канцлеры Фрица Мерца преследует память об отце, который служил в гитлеровском Вермахте. Теперь Мерц предложил нанести удар по Крымскому мосту. Подумай дважды, нацист!".

Taurus для Украины

Как известно, Киев долгое время призывал Берлин согласовать отправку дальнобойных ракет, которые помогли бы украинской армии в войне с российскими оккупантами. Против этого решения всегда выступал действующий канцлер Олаф Шольц.

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На днях лидер Христианско-демократического союза Фридрих Мерц подтвердил свою готовность предоставить Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus. Он отметил, что такое решение должно быть принято только при условии согласования с европейскими партнерами и союзниками по НАТО.

Ракеты Taurus имеют дальность до 500 километров и способны пробивать укрепленные объекты. Напомним, в прошлом году россияне публиковали аудиозапись, на которой якобы немецкие военные обсуждали возможность передачи Украине Taurus и потенциальные удары по Крымскому мосту.

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