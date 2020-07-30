Вслед за наемниками Путина: в Беларуси задержали известного политтехнолога из России

По версии спецслужб, он консультировал администратора групп в различных социальных сетях, объединенных общим названием "Страна для жизни".

В Беларуси задержан известный российский политтехнолог Виталий Шкляров.

Об этом сообщает БЕЛТА.

По версии спецслужб, он консультировал администратора групп в различных социальных сетях, объединенных общим названием "Страна для жизни". По одной из версий, группа работала под внешним управлением российского пиар-специалиста. И этому есть подтверждения.

"Виталий Шкляров - известный политтехнолог. Как и Тихановский - уроженец Гомеля. Широко известен в узких кругах. Его еще иногда называют "серым кардиналом политических кампаний". Из открытых источников известно, что работал в предвыборном штабе Ангелы Меркель, Барака Обамы, тренировал штабы кандидатов в американские сенаторы. В России работал с командой Ксении Собчак. Неоднократно с разных площадок комментировал политическую ситуацию в Беларуси и контролировал политическую активность Сергея Тихановского", - отметили в эфире.

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Напомним, вчера в Беларуси задержали 32 бойцов российской частной военной компании "Вагнера". В белорусских правоохранительных органах заявили, что бойцы ЧВК прибыли для дестабилизации ситуации в период избирательной кампании в стране.

Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал ситуацию чрезвычайным происшествием и потребовал от России объяснений.

При этом в Госдуме РФ считают, что инцидент не повлияет на отношения с Беларусью.

Отметим, пограничники Беларуси усилят оперативное прикрытие государственных границ после задержания бойцов ЧВК "Вагнера", контроль усилят и на границе с РФ.

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