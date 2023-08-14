По данным СМИ, вряд ли вьетнамское руководство будет радо видеть Путина в своей стране, поскольку это будет означать обострение отношений с Западом.

Президент РФ Владимир Путин планирует посетить Вьетнам с визитом до конца этого года – после того, как страну этой осенью посетит президент США Джо Байден. Об этом сообщает издание Fulcrum.

Издание напоминает, что на прошлой неделе Байден сообщил, что "скоро" отправится во Вьетнам. Хотя он и не уточнил, когда именно, его поездка в Ханой, скорее всего, состоится в сентябре в связи с саммитом G20 в Нью-Дели (9-10 сентября). Отмечается, что визит Байдена является еще одним свидетельством того значения, которое США придают укреплению своих отношений с Вьетнамом.

При этом, как отмечает издание, президент России Владимир Путин также выразил заинтересованность в посещении Вьетнама до конца года. И это ставит страну перед непростой дилеммой, поскольку, с одной стороны, визиты Байдена и Путина дадут Вьетнаму возможность показать, что он проводит сбалансированную внешнюю политику. Но с другой стороны, в связи с вторжением России в Украину Ханою придется задуматься о том, как представить визит Путина остальному миру, особенно Западу.

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Издание отмечает, что если Путин все-таки поедет во Вьетнам, это будет действительно очень значимо, поскольку после вторжения он практически не совершал международные визиты, за исключением бывших советских республик и Ирана, а также предстоящего визита в Турцию. Одной из причин является и выданный Международным уголовным судом ордер на арест Путина, таким образом, любая страна, которая является членом МУС, обязана его арестовать.

В то же время, пишет издание, если Путин и поедет во Вьетнам, то, вероятно, после того, как примет участие в саммите "Один пояс, один путь" (ОПОП) в Китае в октябре. Это имело бы смысл по двум причинам.

"Во-первых, Россия может утверждать, что попытки Запада изолировать ее на международном уровне потерпели неудачу. Во-вторых, Москва может возразить, что "поворот Кремля на восток", объявленный в 2011 году, все еще продолжается и, что особенно важно, это поворот не только в сторону Китая, но и в сторону Юго-Восточной Азии. Что еще более важно, ни Китай, ни Вьетнам не являются членами МУС", - отмечает издание.

Однако остается открытым вопрос, будет ли вьетнамское руководство радо визиту Путина.

Издание отмечает, что хотя Россия - старый друг Вьетнама и сам Путин невероятно популярен во Вьетнаме, но Вьетнам не собирается жертвовать своими национальными интересами ради России.

"Торговля Вьетнама с Россией невелика и после вторжения падает. Важнейшими экспортными рынками страны являются США и Европа. Ханой был бы не в ладах с Вашингтоном или Брюсселем, если бы расстилал перед Путиным красную дорожку", - отмечает издание. - Кажется маловероятным, что Байден согласился бы посетить Вьетнам, если бы вскоре после этого планировалась поездка Путина. Похоже, российскому лидеру придется довольствоваться возможностью сфотографироваться с председателем КНР Си Цзиньпином в октябре".

Визиты Путина - что известно

Ранее турецкие СМИ анонсировали визит Путина в Турцию. Визит лидера россиян на турецкую территорию может состояться "в ближайшие дни".

Отмечается, что целью визита будут переговоры о возрождении зернового коридора и возвращении РФ к соглашению.

Весной 2023 года Международный уголовный суд выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина за депортацию украинских детей. Таким образом, все страны, которые ратифицировали Римский устав, а это 123 государства, дожны арестовать российского диктатора.

В то же время турецкие власти не признают решения МУС и не обязаны арестовывать Путина, поскольку не подписывали Римский устав.

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