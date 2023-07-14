Парламентарии также просят допустить к Саакашвили украинского омбудсмена.

Верховная Рада Украины обратилась к президенту Грузии Саломе Зурабишвили и парламентам государств-членов ЕС о необходимости осуществить гуманитарный акт и помиловать третьего президент Грузии, украинского гражданина Михеила Саакашвили.

Как сообщил нардеп Ярослав Железняк, за принятие соответствующего обращения проголосовали 285 нардепов.

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В тексте постановления указывается, что ее принятие вызвано критическим состоянием здоровья Саакашвили, освещенным в СМИ, и необходимостью сохранения его жизни и здоровья.

Поэтому парламент призвал президента Грузии предоставить уполномоченному ВР по правам человека Дмитрию Лубинцу доступ к Саакашвили.

Также ВРУ обратилась к Зурабишвили с просьбой "осуществить гуманитарный акт и помиловать" гражданина Украины Михеила Саакашвили, учитывая его тяжелое физическое состояние.

Кроме того, Рада призвала парламенты государств-членов Евросоюза с просьбой принять соответствующие решения и резолюции о необходимости осуществления президентом Грузии помилования Саакашвили, "подтвердив важность соблюдения международных стандартов прав человека".

Саакашвили задержали в Грузии, его состояние день за днем ухудшается

Как известно, Саакашвили задержали в Грузии еще в октябре 2021 года по нескольким уголовным обвинениям. После своего задержания он объявил длительную голодовку, после которой состояние его здоровья значительно ухудшилось.

Сам Саакашвили неоднократно заявлял о ненадлежащих условиях содержания, необходимости оказания квалифицированной медицинской помощи, а также о том, что после задержания его пытали.

В то же время, Украина неоднократно призывала Грузию или вернуть Саакашвили в Украину, или отправить на лечение за границу.

В частности, с громкими заявлениями выступал и президент Украины Владимир Зеленский, подчеркивая, что грузинские власти "публично пытают и убивают" украинского гражданина.

С призывом освободить Саакашвили и позволить ему лечиться за границей выступал и Европарламент.

В начале июля сеть всколыхнуло видео, на котором видно, что Саакашвили очень сильно похудел. На эти кадры в очередной раз отреагировала общественность и украинские чиновники. По просьбе Зеленского в МИД Украины вызвали грузинского посла и предложили ему съездить в Тбилиси "для консультаций".

Однако в Тбилиси заявили, что никаких консультаций по Саакашвили устраивать не планируют. А требование Киева отозвать посла домой в Грузию признали "оскорбительным, очень печальным и досадным".

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