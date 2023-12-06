Диктатора встречала почетный караул с выстрелами.

В среду, 6 декабря, российский диктатор Владимир Путин прилетел с визитом в Объединенные Арабские Эмираты. Самого известного военного преступника мира встречали помпезно с воинскими почестями и с привлечением авиации.

Как сообщает пресс-служба Кремля, Путин приехал на встречу с наследным принцем ОАЭ Мохаммедом бин Зайд аль-Нахайяном в Абу-Даби.

На пути к президентскому дворцу Каср Аль-Ватан кортеж Путина встречали военные ОАЭ, верблюды, лошади. Диктатор ехал под звуки бубнов, а в небе самолеты оставляли следы в цветах флага РФ. Самолеты сделали по меньшей мере два круга по маршруту Путина. Это беспрецедентные почести для иностранных гостей.

Во время встречи Путин заявил, что отношения между РФ и ОАЭ "вышли на беспрецедентно высокий уровень", а также назвал страну "главным торговым партнером России в арабском мире". Также Путин сообщил, что обсудит с коллегой палестино-израильский конфликт и войну против Украины.

Что предшествовало

Напомним, что Россия пытается установить более тесные отношения с ОАЭ. В середине ноября "Ростех" представил в ОАЭ около 200 образцов продукции военного, двойного и гражданского назначения.

Вчера стало известно, что россияне уже представили свою новую разработку - автоматизированный комплекс по противодействию малоразмерным беспилотникам.

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