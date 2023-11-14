Оккупанты заявили о новейшем вооружении для истребителей 5-го поколения.

Россияне заявили, что покажут на Международной авиационно-космической выставке Dubai Airshow 2023 свое новейшее вооружение.

В компании "Рособоронэкспорт "заявляли, что впервые будет представлен военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А(Е), вооружение для истребителей пятого поколения, в частности авиационные управляемые ракеты класса "воздух-воздух" РВВ-МД2 и РВВ-БД, крылатая ракета Х-69 и боевой вертолет Ка-52.

В Defence Express рассказали более подробно об этих ракетах. Так, в августе Россия объявила о появлении ракеты РВВ-МД2 для истребителей Су-57. Она создана на базе ракеты РВВ-МД (2009 год), которая является дальнейшим развитием советской Р-73.

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"Интересным является вопрос, а что же уникального есть в ракете РВВ-МД2, поскольку позиционируется она именно как "новая" и "не имеющие аналогов в мире", - отмечают в статье.

Заявлялось, что новая версия ракеты имеет увеличенную до 50 километров дальность поражения и большую стартовую массу (117 кг против 106). Также РВВ-МД2 имеет большую длину - 3100 мм, несмотря на заявления россиян, что она будет "более компакнтной". Размах крыльев (рулей) уменьшился с 510 до 434 мм. Она имеет инерциальную систему управления и линию радиокоррекции, а также многоэлементную двухдиапазонную инфракрасную головку самонаведения с повышенной помехозащищенностью.

Ракету РВВ-БД "Рособоронэкспорт" характеризует как "уникальную" и "не имеющую аналогов". Однако издание отмечает, что она является лишь экспортной версией ракеты Р-37М, которую приняли на вооружение в 2014 году.

Эта ракета имеет дальность до 200 км, может уничтожать цели на высоте до 25 км. Весит она 510 кг (60 кг - боевая часть). Имеет инерциальную систему наведения с радиокоррекцией на начальном участке и активным радиолокационным самонаведением на конечном участке полета ракеты.

Крылатая ракета Х-69, которую оккупанты представили на выставке "Армия-2022" в августе этого года, по словам экспертов, является модификацией ракеты Х-59МК2. Заявленная дальность - 290 км, масса - 710 кг (310 кг - боевая часть), а скорость - 700-1000 км/ч.

Выставка вооружения в Дубае: что известно

Мероприятие началось в этот понедельник и продлится до пятницы, 17 ноября. "Ростех" заявлял, что они представят около 200 образцов продукции военного, двойного и гражданского назначения.

Вчера стало известно, что россияне уже представили свою новую разработку - автоматизированный комплекс по противодействию малоразмерным беспилотникам.

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