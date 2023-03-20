Страна не подписала и совместное заявление министров юстиции ЕС.

Венгрия заблокировала совместное заявление стран-членов Европейского Союза относительно ордера на арест президента России Владимира Путина. Из-за вето Будапешта главный дипломат ЕС Жозеп Боррель вместо этого обнародовал заявление от своего имени, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

В понедельник министры юстиции ЕС также опубликовали собственное заявление в поддержку решения Международного уголовного суда, которое Венгрия не подписала.

Представитель Борреля отказался комментировать это, заявив, что служба иностранных дел ЕС не комментирует внутренние методы работы.

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Напомним, в заявлении Борреля отмечалось, что блок рассматривает решение МУС как начало процесса привлечения российских лидеров к ответственности за преступления и зверства, которые они предписывают, разрешают или совершают в Украине.

Ордер на арест Путина

На прошлой неделе Международный уголовный суд в Гааге принял решение о выдаче ордера на арест российского диктатора Владимира Путина. Его и детского омбудсмена Марию Львову-Белову считают виновными в депортации украинских детей в РФ. Соответственно, 123 страны-участницы Римского устава должны арестовать Путина в случае его пребывания на их территории. При чем, как отметил прокурор МУС Карим Хан, ордер является пожизненным.

Спикер Путина Дмитрий Песков сначала заявил, что Кремль не принимает это решение близко к сердцу. В то же время Следком РФ возбудил уголовное дело против прокурора МУС Карима Ахмад Хана и трех судей.

Власти Германии заявили, что в случае попадания Путина на территорию страны непременно арестует его. В то же время ЮАР, в которую собирался в августе совершить визит российский президент, не выразила решительной готовности задержать его, как обязывает МКС. Там заявили, что "будут сотрудничать с различными соответствующими заинтересованными сторонами".

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