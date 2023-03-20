Они приветствуют и поощряют усилия по обеспечению полной ответственности за преступления во время войны в Украине.

Европейский союз поддерживает решение Международного уголовного суда о выдаче ордера на арест россиийского президента Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка в администрации президента Марии Львовой-Беловой.

"Как подчеркнули главы государств и правительств государств-членов ЕС 15 декабря 2022 года, Европейский союз приветствует и поощряет дальнейшие усилия по обеспечению полной ответственности за военные преступления и другие наиболее серьезные преступления в связи с агрессивной войной России против Украины", - говорится в официальном заявлении.

Отмечается, что они рассматривают решение МУС как начало процесса привлечения к ответственности российских лидеров за преступления и злодеяния, которые они заказывают, позволяют или совершают в Украине.

Видео дня

"ЕС также заявляет о своей поддержке расследований Прокурора Международного уголовного суда в Украине и призывает к всестороннему сотрудничеству все государства-участники", - говорится в сообщении.

Ордер на арест Путина

Напомним, что 17 марта Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина и уполномоченной при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Их обвиняют в депортации детей из оккупированных территорий Украины.

Юристы объяснили, что теперь Путина и Львову-Белову могут задержать на территории 123-х стран, ратифицировавших Римский устав. В России уже заявили, что не признают это решение.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель назвал решение МУС "началом процесса", а в Германии уже сказали, что задержат Путина, если он прибудет на их территорию.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал решение Международного уголовного суда историческим.

Вас также могут заинтересовать новости: