Венгрия легализует украинцев с просроченными паспортами, но есть нюанс

Но эта норма не распространяется на процедуры получения гражданства Венгрии.

Венгрия будет выдавать вид на жительство гражданам Украины с просроченным паспортом, пока в стране продолжается чрезвычайное положение из-за войны и в течение полугода после его завершения.

Об этом говорится в указе венгерского правительства от 14 июня. При оформлении вида на жительство загранпаспорт гражданина Украины, который потерял действительность, считается действующим и вид на жительство может быть выдан - в том числе в течение 6 месяцев после прекращения чрезвычайного положения в Венгрии.

Впрочем, эта норма не распространяется на процедуры получения гражданства Венгрии.

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Позиция Венгрии относительно войны в Украине

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан раскритиковал страны Европы за то, что они хотят победить РФ военным путем. Он отметил, что у них целью только "власть и деньги".

"Западные лидеры, которые стали на тропу войны, хотят победить Россию военным путем. Их гениальный план абсолютно прост, потому что речь идет о деньгах, которые дают влияние и власть", - подчеркнул политик.

Также сообщалось, что Орбан планирует создать пророссийскую "коалицию за мир" в Европарламенте. Об этом он заявил накануне выборов в Европарламент.

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