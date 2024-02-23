Стало известно, как Евросоюз может выйти из этой ситуации.

Венгрия блокирует совместное заявление стран Европейского союза ко второй годовщине полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину.

Об этом сообщает журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк в микроблоге X (ранее - Twitter). Он считает, что из-за этого с отдельным заявлением выступят предсседатель Евросовета Шарль Мишель, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Европарламента Роберта Метсола.

"Теперь Венгрия блокирует совместное заявление Европейского Союза по случаю второй годовщины полномасштабного вторжения России в Украину. Скорее всего, это будет просто совместное заявление трех председателей институтов ЕС (совет, комиссия, парламент)", - написал он.

Вторая годовщина полномасштабной войны в Украине

Как известно, завтра будет ровно два года с начала полномасштабной войны России против Украины.

Сегодня Европейский Союз утвердил 13-й пакет санкций против России, он включает ограничительные меры против ответственных за продолжение ведения незаконной агрессивной войны и против тех, кто существенно поддерживает ее.

Также о введении более 500 новых санкций объявили Соединенные Штаты Америки. Президент Джо Байден заявил, что это шаг продиктован продолжением преступной войны против Украины, а также смертью российского оппозиционера Алексея Навального.

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