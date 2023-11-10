За пакет должны голосовать на саммите ЕС, который состоится 14-15 декабря.

У Европейского союза есть "план Б" на случай, если Венгрия заблокирует предоставление Украине новой помощи на сумму 50 миллиардов евро.

Как пишет Reuters со ссылкой на официальных представителей ЕС, они способны обойти любое вето Будапешта. "Венгрия рискует перенапрячь свою удачу. Мы бы хотели иметь их на борту, но наступает момент, когда людям надоедает, что Будапешт держит всех в заложниках", - сказал журналистам один из европейских чиновников.

Руководство блока предложило расширить бюджетную поддержку, чтобы помочь Украине выплачивать зарплаты и покрывать другие расходы. За пакет должны голосовать на европейском саммите, который запланирован на 14-15 декабря.

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Венгрия блокирует помощь Украине: что известно

Напомним, что ранее Венгрия блокировала оказание помощи на 20 миллиардов евро, требуя исключить OTP Bank из украинского списка спонсоров войны.

Венгерский банк решили временно исключить из перечня международных спонсоров войны, однако Будапешт не устроило это решение.

Недавно в СМИ появилась информация, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил против выделения 50 миллиардов евро макрофинансовой помощи Украине.

Впоследствии еврокомиссар по вопросам финансов Йоханнес Хан заявил, что они способны обойти вето Венгрии.

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