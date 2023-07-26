Москву призвали вернуться к реализации "зерновой сделки".

Россия может атаковать гражданские суда в Черном море после провала зерновой инициативы.

Об этом заявил министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли во время общения с журналистами, пишет Sky News. По его словам, Москва может устраить теракты в рамках своей кампании по уничтожению экспорта продуктов питания из Украины.

"Мы подчеркнем это недобросовестное поведение в Совете Безопасности ООН. Россия должна прекратить держать мировые запасы продовольствия в заложниках и вернуться к соглашению", - добавил министр.

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Напомним, в середине этого месяца Россия объявила, что выходит из зернового соглашения. Кроме того, оккупанты теперь рассматривают суда, которые следуют в украинские порты, как потенциальных перевозчиков военных грузов.

После этого они провели ряд массированных атак по портовой инфраструктуре Украины, задействованной в "зерновой сделке".

В ответ в Украине приняли аналогичное решение в отношении кораблей, следующих в направлении портов РФ и портов на оккупированных территориях Украины.

В Соединенных Штатах Америки предупредили, что Российская Федерация может организовать нападение на гражданские суда в Черном море, чтобы обвинить в атаке Украину.

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