Неожиданно появился врио руководителя Генштаба российской армии, выяснили журналисты.

Российский генерал Валерий Герасимов мог быть уволен с поста начальник Генштаба вооруженных сил РФ.

Такое предположение появилось в Telegram-канале российского издания SOTA. Журналисты решили, что Герасимов уволен, поскольку на портале нормативно-правовых актов опубликовали проект правительственного постановления, который должен согласовать временно исполняющий обязанности начальника Генштаба - генерал-полковник Виктор Познихир.

"Учитывая, что на портале опубликован проект документа, речь вряд ли может идти об отпуске Герасимова: к моменту согласования постановления отпуск должен был бы уже закончиться", - отметило издание. Журналисты добавили, что пока неизвестно, почему появился врио руководителя Генштаба ВС РФ.

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Стоит отметить, что в последний раз российское Минобороны рассказывало о деятельности Герасимова 26 февраля - во вражеском ведомстве утверждали, что тот провел некоторые награждения.

Валерий Герасимов в центре внимания - что сегодня стоит знать

В начале текущего года - 4 января, украинские воины нанесли мощный удар по пока еще оккупированному россиянами Крыму. В результате атаки возле Севастополя был поражен командный пункт противника. После этого в сети появилась информация, что якобы "Герасимов погиб".

Позже начальник Главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов сказал, что у него нет информации, которая бы могла подтвердить этот факт. Источники Telegram-канала "Кремлевская табакерка" утверждали, что в момент удара Герасимова не было в Севастополе.

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