Причиной стало возможное образование тромбов из-за использования антикоронавирусной вакцины AstraZeneca.

Ирландия приостанавливает использование вакцины Oxford / AstraZeneca в качестве меры пресечения после новых сообщений о тромбы у людей, получивших ее, на этот раз из Норвегии.

Читайте такжеВ Еврокомиссии признали ошибки при заказе вакцин от COVID-19Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

Совещательный орган Ирландии по вакцинам рекомендовал временно отложить введение вакцины AstraZeneca. Однако подчеркивается, что нет никаких доказательств того, что вакцина вызвала образование тромбов.

Первые сообщения о тромбы у людей, которые получали вакцину AstraZeneca, поступивших из Австрии и вызвали волну беспокойства, в результате чего ряд европейских стран, включая Данию, приостановили ее использование в ожидании расследования.

Ирландия процитировала отчет о смерти и три госпитализации в Норвегии, который вышел в субботу.

"После новой информации, полученной от Норвежского агентства по лекарственным средствам в субботу вечером...и после обсуждения с Управлением по регулированию продуктов медицинского назначения (HPRA), Национальный консультативный комитет по иммунизации (NIAC) рекомендовал временно отложить введение вакцины Covid-19 AstraZeneca сегодня утром, в воскресенье, 14 марта", - сказал представитель NIAC.

По данным Управления по регулированию лекарственных средств и товаров медицинского назначения в Великобритании миллионы людей уже получили инъекцию AstraZeneca без каких-либо серьезных побочных эффектов.

Что этому предшествовало

Европейское агентство по лекарственным средствам заявило, что вакцину AstraZeneca против коронавируса можно продолжать использовать и до завершения расследования случаев образования тромбов, о которых сообщила Дания.

EMA отмечает, что количество случаев тромбоэмболических ситуаций среди вакцинированных людей - не больше, чем среди населения в целом.

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Автор: УНИАН