Пытаются похитить разработки вакцины от COVID-19: США обвинили Китай в хакерских атаках (видео)

О кибернападениях сообщили в ФБР.

США обвиняют Китай в хакерских атаках, связанных с похищением разработок вакцины от COVID-19.

Читайте такжеВ США свернули клинические испытания ремдесивира для лечения COVID-19Об этом говорится в сюжете ТСН.

О кибернападениях сообщили в ФБР. По словам федералов, целью хакеров являются исследовательские лаборатории и центры, которые занимаются изобретением вакцины и лекарств против COVID-19, что делает американскую систему реагирования уязвимой на фоне пандемии.

Отмечается, что в сторону Пекина обвинения из-за эпидемии коронавируса от Штатов летят не впервые.

Ранее УНИАН сообщал, что президент США Трамп пригрозил полностью прекратить отношения с Китаем.