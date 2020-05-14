Пытаются похитить разработки вакцины от COVID-19: США обвинили Китай в хакерских атаках (видео)
18:21, 14 мая 2020Мир
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О кибернападениях сообщили в ФБР.
США обвиняют Китай в хакерских атаках, связанных с похищением разработок вакцины от COVID-19
США обвиняют Китай в хакерских атаках, связанных с похищением разработок вакцины от COVID-19.
Читайте такжеВ США свернули клинические испытания ремдесивира для лечения COVID-19Об этом говорится в сюжете ТСН.
О кибернападениях сообщили в ФБР. По словам федералов, целью хакеров являются исследовательские лаборатории и центры, которые занимаются изобретением вакцины и лекарств против COVID-19, что делает американскую систему реагирования уязвимой на фоне пандемии.
Отмечается, что в сторону Пекина обвинения из-за эпидемии коронавируса от Штатов летят не впервые.
Ранее УНИАН сообщал, что президент США Трамп пригрозил полностью прекратить отношения с Китаем.
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