В компании, управляющей линией Токайдо-синкансэн, говорят, что это первый случай, когда машинист их "поезда-пули" покинул кабину во время движения экспресса с пассажирами на борту.

В Японии машинист сверхскоростного поезда сети "Синкансэн" покинул свою кабину, чтобы воспользоваться туалетом в то время, как поезд двигался со скоростью 150 км/ч примерно со 160 пассажирами.

Присмотреть за поездом 36-летний машинист попросил кондуктора, пишет Kyodo News Plus. При этом у кондуктора не было лицензии на управление "поездом-пулей".

По предварительной информации, машинист отошел в туалет, потому что почувствовал боль в животе. Кондуктор, пока его не было, к управлению поездом не прикасался.

Машинист отсутствовал на рабочем месте около трех минут. По данным компании, управляющей линией Токайдо-синкансэн, соединяющей Токио и станцию Син-Осака, это первый случай, когда машинист их сверхскоростного пассажирского экспресса покинул кабину во время движения поезда с пассажирами на борту.

Читайте такжеТехнологический рай у подножия Фудзи: Toyota начала строить умный город с роботами и искусственным интеллектомВ железнодорожной компании JR Central уже принесли извинения, заявив, что поступок машиниста был "крайне неуместный". Там планируют также рассмотреть возможность наказания для машиниста и кондуктора.

В аварийных ситуациях японские сверхскоростные поезда способны снижать скорость и останавливаться самостоятельно, без вмешательства машиниста.

Линия Токайдо-синкансэн - самая загруженная линия "поездов-пуль" в Японии. По ней могут двигаться только высокоскоростные экспрессы и, согласно JR Central, поезда там развивают скорость до 285 км/ч. По правилам компании, машинист, у которого возникли проблемы со здоровьем при управлении сверхскоростным экспрессом, должен сообщить об этом в операционный центр и либо передать управление кондуктору, имеющему лицензию на управление, либо остановить поезд на ближайшей станции.

Нарушение в этом случае обнаружили благодаря задержке на маршруте: экспресс проезжал мимо одной из станций примерно на одну минуту позже расписания.

Машинист вначале сказал, что не помнит о своем поступке, однако потом признался, что решил так поступить, чтобы не останавливать поезд на станции и не задерживать движение.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Перевод: Катерина Комолова